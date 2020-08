América ganó, gustó y goleó; Miguel Herrera salió satisfecho

Ganar, gustar y golear, América logró completar el tridente al arrasar a Tijuana.

Miguel Herrera se dijo contento con todo lo que hizo su equipo. “Me deja muy contento, se hizo un gran trabajo adelante y atrás, todos hicieron un recorrido bastante bueno, la reconversión al perder la pelota fue buena, hicieron un gran trabajo”.

Para ganar, golear y gustar, mencionó: “Tiene que ver un poco el rival, hoy las goleadas son circunstanciales y tienen que ver un poco el equipo de enfrente. No somos ni tan buenos ni tan malos… Así va a ser el torneo, nos decían que por qué no le anotamos más goles al Pachuca y ya se vio hoy en Monterrey que es un equipo difícil. No somos ni tan buenos ni tan malos….”.

Las preguntas sobre Roger Martínez y su accionar fueron insistentes: “Roger está concentrado, está pensando en el América, nunca dudé de su calidad, necesitábamos que estuviera concentrado... Siempre entendió lo que es el América, lo que pasa es que cuando se quiso ir, pues nadie quería comprarlo y era de nosotros, del América y ahora ha demostrado que puede estar aquí, nunca dudamos de él”.

Con la llegada de Sergio “Díaz estamos cerrando el plantel, no descarto alguna otra contratación, pero hoy estamos apostando por jóvenes tanto nacionales como extranjeros. Los días de las grandes contrataciones no han quedado atrás, pero hoy estamos viviendo otra forma”.

La decisión de darle el gafete de capitán a Bruno Valdez, “es del técnico. Bruno ya ha sido capitán, pero cuando Paul (Aguilar) esté en la cancha será él. Bruno está asumiendo el liderazgo, y Memo también. Hoy todos jugaron bien, (Federico) Viñas no le tocó anotar pero desgastó defensa para la entrada de Henry (Martín)… Roger hizo un gran partido. Richard (Sánchez) hizo un gran trabajo. La pretemporada era para preparar al equipo para el torneo, y nadie dijo que iba a ser fácil”.