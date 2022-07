América hilvanó otro partido sin victoria, pero Fernando Ortiz se dijo tranquilo con el esfuerzo de su equipo ante Rayados de Monterrey.

Sin embargo, el 'Tano' destaca que perdonaron al equipo regiomontano y en ocho minutos perdieron la ventaja de lo que pudo ser su primera victoria en el Apertura 2022.

"En el análisis rápido, en mi mente se vienen millones de ocasiones que no pudimos concretar y en ocho minutos nos dan la vuelta. Desatenciones, errores que a veces cuestan caro, es lo que sucedió, pero este es el camino, no tengo duda. Es el equipo que me gusta ver, que quiero que siempre se presente en el campo de juego, que sea protagonista”, aseveró.



Ortiz sabe que dos encuentros sin victoria es malo para el América, pero no duda en que sus jugadores están listos para soportar la presión que significa vestir la playera de las Águilas.

"Presión la van a tener siempre, todos sabemos lo que significa vestir la camiseta del América, pero los chicos han salido de cosas peores, sabemos que todos nos juegan como si fuera una final, pero es bueno porque saben hay que hacer un doble esfuerzo", aseguró el argentino.

Fernando Ortiz sobre los refuerzos del América

El 'Tano' Ortiz se dijo satisfecho con la presentación de sus tres refuerzos para este Apertura 2022: Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, Néstor Araujo y Jürgen Damm.

"Lo hicieron bien los dos ( Araujo y Rodríguez), incluso cuando Jürgen (Damm) entró también intentó lo que es su potencial. A Néstor quizá le faltaba un poquito más de entrenamiento, pero confiaba en que podía hacerlo bien y lo hizo bien. Lo de Jonathan, no es algo que descubramos ahora, es algo que él lo tiene, quizás le falta ritmo de futbol, pero estoy feliz y contento con la participación de los tres”, comentó.



Fernando Ortiz lanzó contundente mensaje sobre la ausencia de Jorge Sánchez

El estratega del América explicó la ausencia de Jorge Sánchez y dejó un contundente mensaje sobre la "necedad del futbolista".

"Jorge viene de una cirugía de la nariz, después estuvo desde el 27 más o menos a la fecha, 10 entrenamientos y yo como entrenador respeto el tiempo adecuado, que se pueda adaptar. Entiendo que todos quieren jugar, lo valoro, yo soy de la idea de que todos necesitan un proceso para poder estar y si Jorge el lunes demuestra, la va a tener, me pone feliz que todos quieran jugar... A veces la necedad juega contra el jugador”, concluyó el timonel de las Águilas.

