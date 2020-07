Soy uno de los positivos de COVID-19 en América. Afortunadamente soy asintomático y estoy bien. Los invito a cuidarse y seguir las precauciones y medidas de seguridad, esto no es un juego Por lo pronto guardare cuarentena en casa, aislado de la familia, hasta recibir mi alta. De igual forma, muchas gracias a todos ustedes por su interés en mi persona y al personal médico del club por el seguimiento. Les deseo mucha salud y bendiciones ¡Volveremos más fuertes!

