Amaury Vergara inicia revolución prometida en Chivas

Pasaron dos meses y un día, para que Amaury Vergara cumpliera lo prometido en redes sociales el pasado 23 de abril, cuando tras quedar fuera de la Liguilla por cuatro consecutivo, adelantó que habría una revolución a la interna en el redil. Ese golpe de autoridad, mediático que le valió ganar adeptos y confianza entre los chiva hermanos, ya lo dio.

Su padre Jorge Vergara anunció a ayer a las 9 de la mañana que cedía la estafeta de presidente a su hijo, Amaury, quien se había desempeñado en el año que tenía en el puesto, de manera correcta demostrando que podía con el paquete y por ello, le dejaba la presidencia del Guadalajara.

Ya con Jorge como su consejero y con el apoyo del dueño del equipo, Amaury dio golpe en la mesa demostrando autoridad, al destituir a José Luis Higuera como director general, lo desató comentarios de todo tipo en redes sociales, pero más en apoyo al anuncio hecho.

Higuera tenía cuatro años trabajando en la organización y este era el adiós que millones pedían a gritos, lo cual elevó la popularidad del joven, quien ahora busca como sustituto a un ex chiva, con liderazgo, que conozca lo que significa la institución para recuperar la imagen e identidad, que se ha perdido en los últimos años.

El adiós de Higuera, así como el nombramiento de Amaury como presidente, agarró por sorpresa a la plantilla y el arquero Antonio Rodríguez, aplaudió la determinación de Jorge, al dejar a su hijo en el puesto porque está seguro que tomará las mejores determinaciones para el bien del club.

"He tenido la bendición desde que he estado en fuerzas básicas, de que no me falte nada. Estoy muy agradecido con ellos, con Jorge, a quien le mando un abrazo y Amaury desea el bien para esta institución, quiere tener mucho éxito. He tenido muy comunicación estos años y es la persona correcta para estar al mando".

¿Por qué se fue José Luis Higuera?

Porque no pasó el proceso de evaluación que realizó la institución, porque no cumple con el perfil que requiere el nuevo proyecto y principalmente, porque se quiere mandar un mensaje que el liderazgo que quiere Chivas, es diferente al que se tenía con Higuera. La imagen que tiene el directivo no es la que quiere el nuevo presidente.

Cronología de los hechos

7:50 de la mañana, llegó Oswaldo Alanís para realizar pruebas médicas.

8:15 el arquero Antonio Rodríguez también se presenta a exámenes médicos

9:01 Jorge Vergara hizo oficial el nombramiento de Amaury Vergara como presidente de Chivas y él, quedaría como consejero y dueño.

12:08 Amaury Vergara anuncia su primer determinación en la revolución prometida, destituyendo como director general de la organización a José Luis Higuera, tras cuatro años de trabajo.

Fracasos de José Luis Higuera

-Venta, préstamo o no renovación de contrato a jugadores importantes: Rodolfo Pizarro, Edwin Hernández, Jair Pereira, Oswaldo Alanís, José Juan Macías, Oswaldo Alanís, Carlos Salcido, Jesús Godínez, Orbelín Pineda, Carlos Fierro, no renovar a Néstor Calderón ni Rodolfo Cota.

-Problemas con Matías Almeyda y lo despidieron en Junio del 2018

-Problemas por pago de premios

-Penúltimo lugar en el mundial de clubes

-Penúltimo lugar del cociente con Querétaro en la temporada 2019-20, ya que Veracruz y Juárez inician de cero

-4 Torneos consecutivos sin calificar a la Liguilla

-Cantera con una producción mínima

-Contratación de José Saturnino Cardozo

Éxitos de Chivas con Higuera

-2 Copas MX, en el Apertura 2016 y Clausura 2017

-1 Liga MX en el Clausura 2017

-1 Liga de campeones de la CONCACAF, que dio calificación al mundial de clubes

-1 Super Copa MX 2018

Jugadores que contrató Higuera

• Oswaldo Alanís* (Funcionó)

• Rodolfo Cota (P)* (Funcionó)

• Edwin Hernández* (Funcionó)

• Michel Vázquez* (No Funcionó)

• Orbelin Pineda (Funcionó)

• Carlos Peña (No Funcionó)

• Marcos Granados (No Funcionó)

• Néstor Calderón (P) (Funcionó)

• Marco Bueno (P) (No Funcionó)

• José Juan Vázquez (Funcionó)

• Alejandro Zendejas (No Funcionó)

• Rodolfo Pizarro (Funcionó)

• Gael Sandoval (No Funcionó)

• Ronaldo Cisneros (No Funcionó)

• Raúl Gudiño (Funcionó)

• Ángel Sepúlveda (No Funcionó)

• Josecarlos Van Rankin (Funcionó)

• Dieter Villalpando (No Funcionó)

• Hiram Mier (Funcionó)

• Alexis Vega (No Funcionó)

• Tony Alfaro (No Funcionó)

• Jesús Molina (Funcionó)

• Luis Madrigal (No Funcionó)

Los últimos que llegaron

-Oribe Peralta

-Antonio Rodríguez con extensión de contrato, tras olvidar hacerlo antes cuando estaba en Lobos

-Ulises Dávila

-Santiago Ormeño

-Oswaldo Alanís, lo repatriaron

Números de Higuera al frente de Chivas en torneos de Liga, Copa MX y CONCACAF

-Encuentros de Chivas con Higuera al frente: 205

-Ganados 80 Empatados 60 Perdidos 65

Determinaciones polémicas de Higuera, que generaron animadversión

-Correr a Matías Almeyda

-Vender a Pizarro

-Llegada de Oribe Peralta por pasado inmediato, viene del América

-Desmantelar al equipo que fue campeón en la Liga

-Disputa de poder con Néstor de la Torre en el 2015, que a la postre terminó con la salida de Néstor

-Vendió a José Juan Vázquez

De abril del 2015 Chivas anunció que José Luis Higuera llegaba como director general del Omnilife, tras los desfalcos detectados y llegó con un plan a desarrollar, para salvar la empresa y Chivas, como consecuencia.

La Frase

“Estamos en un proceso de evaluación, serio, importante y una de las primeras cosas que se tenía que hacer, era hacer un cambio de liderazgo en el puesto que tenía José Luis. Cerramos en buenos términos y necesitábamos un cambio en esa parte”.

Amaury Vergara, presidente de Chivas.