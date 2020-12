Alex Morgan deja al Tottenham para regresar a Estados Unidos

La estadounidense Alex Morgan no duró mucho en el futbol europeo y ya regresa a su país. La volante, sensación de la selección de las barras y las estrellas, dejó al Tottenham a la mitad de la temporada inglesa femenil.

Puedes leer: "Miguel Herrera deja de ser técnico del América"

Los Spurs comunicaron que Morgan volverá a Estados Unidos, tras una corta estadía: “Le deseamos a Alex todo lo mejor para el futuro, tanto a nivel de clubes como internacional, mientras se prepara para regresar a casa con su familia. Ella siempre será bienvenida aquí en los Spurs”, comunicó la directiva, encabezada por Heather Cowan.



We can confirm that @alexmorgan13 will be returning to the United States in the new year after the conclusion of the first half of the @BarclaysFAWSL season.

Everyone at the Club wishes Alex well in the next stage of her career.

https://t.co/3JqciRBze5#THWFC #COYS pic.twitter.com/cTNtpIZ39K

— Tottenham Hotspur Women (@SpursWomen) December 21, 2020