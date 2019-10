Aficionados búlgaros realizan sonidos de mono y saludos nazi

El encuentro entre Bulgaria e Inglaterra por las Eliminatorias a la Euro 2020 se tuvo que detener dos veces en el primer tiempo debido a los cánticos racistas de los aficionados locales.

Los seguidores búlgaros fueron sorprendidos haciendo sonidos de mono hacia los elementos ingleses, además de realizar el saludo Nazi y sostener una playera con el logo de la UEFA y la frase "Sin respeto", esto en referencia al eslogan del organismo "Respeto" y con el que busca combatir el racismo.

