Ha trascendido que Renato Ibarra, jugador del América, está involucrado en un caso de violencia doméstica.

Según medios, el ecuatoriano agredió a su esposa, pero el americanista lo desmintió vía Twitter.

"Quiero aclarar algunos rumores respecto a que fui detenido por haber golpeado a mi pareja. Esa información es absolutamente falsa.



"Me encuentro apoyando a las autoridades debido a un mal entendido en el que lamentablemente está involucrada mi familia", escribió Ibarra, quien presuntamente estuvo involucrado en una pelea entre vecinos que lo llevó al Ministerio Público.

"Quiero ser muy claro en que las versiones que nos mencionan tanto a mi pareja y a mi son totalmente falsas, jamás le pondría una mano encima a ninguna mujer",

remató el futbolista del América.



Trascendió que Ibarra se encuentra en el Ministerio Público de Coyoacán para aclarar una riña vecinal.

Miguel Herrera, técnico de las Águilas, dijo desconocer el incidente: "no sé nada al respecto. Estamos concentrados, pero ojalá y no, ojalá y no, después del juego veremos qué ha pasado con él".

Ibarra lleva dos meses lesionado, por lo cual no está activo en el primer equipo del América.