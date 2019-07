La capitana de la selección de los Estados Unidos, Megan Rapinoe, ha sido blanco de duras críticas en redes sociales, luego de que se hiciera viral un video en el que un niño le solicita un autógrafo para su balón, minutos antes del inicio de los ESPY Awards 2019, que se realizaron en Los Ángeles, California.

La polémica, que ha confrontado a admiradores y detractores de la futbolista, vino luego de que durante la firma en el esférico, la capitana del conjunto de las barras y las estrellas no volteó a ver al joven, situación que le costó comentarios en su contra.



USA’s Women’s footballer Megan Rapinoe signs a ball for a fan without even looking at them. Poor kid...

Thoughts?

pic.twitter.com/eU9DY9c06C

— Football Eclipse (@FootballEclipse) 13 de julio de 2019