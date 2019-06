Abogado de Maradona culpa a sus hijas por su estado de salud

Diego Maradona está experimentando un nuevo tratamiento para intentar solucionar su problema de insomnio, según informó en las últimas horas su abogado, Matías Morla.

El procedimiento consiste en sedarlo de modo que pueda dormir durante cuatro días, para poder estudiarlo neurológicamente y así recetarle la medicación indicada.



"Lo que se hace es una cura de sueño que dura cuatro días. Está con sueros, que lo que hacen es purificar la medicación que toma para poder, de alguna manera, dar con la medicación correcta y que pueda dormir", explicó Matías Morla, abogado del entrenador de Dorados de Sinaloa.

Según Morla, los problemas de insomnio de Maradona están relacionados con una situación familiar. "Me dijo: 'Matías, mis hijas se acercaron por última vez cuando me pidieron dólares'. Todas estas cosas lo ponen muy mal. Yo no estoy inventando que ellas robaron un banco, estoy diciendo que le robaron al padre con datos históricos", dijo el abogado.

Maradona, de 58 años, llegó a Buenos Aires el 21 de mayo para someterse a una intervención quirúrgica del hombro izquierdo. Y debía regresar a México, donde renovó su contrato como entrenador de Dorados, de Sinaloa, pero los médicos aprovecharon la ocasión y decidieron avanzar con este procedimiento en su domicilio.



El 'cura sueño', como se lo conoce de manera informal, es un procedimiento que lo que busca es tratar de volver al equilibrio del ritmo sueño. En las personas que sufren de insomnio, este equilibrio se pierde.

El tratamiento lleva varios días. Lo que se busca es la estabilización, bajar los niveles adrenalina y noradrenalina que pueden subir a niveles tóxicos para el cuerpo. Si bien el paciente permanece varios días dormido, en realidad oscila entre el sueño y la vigilia, por lo que vuelve a la realidad, y está constantemente monitoreado; se le suministran las vitaminas y los nutrientes correspondientes.

