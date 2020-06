USC corta lazos con promotora tras tuits racistas

La Universidad del Sur de California (USC) le retiró el abono para ver todos los partidos de futbol americano de local a Marla Brown, una abogada, promotora y ex alumna del colegio, luego de que ésta hiciera comentarios racistas en su cuenta de Twitter, en la coyuntura de las protestas contra el asesinato de George Floyd.

"Anoche, nos enteramos de tuits abominables y descaradamente racistas de una persons que se identificó como un promotor de futbol americano de la USC", escribió Mike Bohn, director atlético del colegio, en un comunicado.

“Luego de una investigación inmediata sobre el asunto, informamos a la persona que su boleto de temporada y los privilegios de membresía del Trojan Athletic Fund han sido revocados y sus pagos serán devueltos de inmediato. Su cuenta ha sido marcada en nuestro sistema para evitar futuras compras".

Brown había publicado unos tuits en los que refería que los manifestantes en las protestas en contra de la brutalidad policíaca contra los afroamericanos en Los Angeles "debían ser fusilados".

Pocas horas después, el perfil de Brown fue dado de baja, aunque la USC se dio cuenta de los tuits, los cuales los describió como "tuits abominables y profundamente racistas".

"Gracias a la comunidad de USC por ayudarnos a identificar a esta persona para que podamos avanzar rápidamente para terminar nuestra relación. Nos solidarizamos con la comunidad negra ", agregó Bohn en el comunicado.

Varias ciudades de los Estados Unidos han sufrido, en la última semana, destrozos por parte de centenas de manifestantes, quienes reclaman alto a la brutalidad policiaca contra los afroamericanos, luego de que George Floyd haya sido asesinado por un policía blanco.

Racism and hate speech will not be tolerated. pic.twitter.com/Ariz9zkdJ1

— Mike Bohn (@USC_mikebohn) June 1, 2020