Drew Brees pasó para 373 yardas y tres anotaciones en su regreso tras más de cinco semanas de ausencia por una cirugía en un pulgar, y los Saints de New Orleans hilaron su sexta victoria al aplastar el domingo 31-9 a los Cardinals de Arizona.

Salvo por algunas jugadas, Brees lució preciso, al completar 34 de 43 envíos.

Dos de sus pases fueron interceptados, incluido uno por Patrick Peterson, pero Brees no pareció presionado en la jugada en que lanzó un pase muy arriesgado por el costado izquierdo, donde el fullback Zach Line tenía una doble cobertura.



.@drewbrees got right back to business in his return! #HaveADay@Saints | #Saints pic.twitter.com/R28X3GhwM4

— NFL (@NFL) October 27, 2019