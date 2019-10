Papa Francisco se equivoca e incluye en mensaje a los Saints de la NFL

El Papa Francisco podría necesitar un poco de ayuda para manejar sus redes sociales.

Y es que el líder de la Iglesia católica reconoció este domingo a los cinco nuevos santos: el cardenal John Henry Newman, Giuseppina Vannini, Mariam Thresia Chiaramel Mankidiyan, Dulce Lopes Pontes y Marquerite Bays, que fueron canonizados por el Sumo Pontífice en el Vaticano.

Sin embargo, solo había un problema: Su Santidad usó accidentalmente un hashtag de emoji para los New Orleans Saints. Ya sabes, el equipo de la NFL.

Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession.

— Pope Francis (@Pontifex) October 13, 2019