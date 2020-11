Ben Roethlisberger encabezó la remontada de los Steelers para ayudar a Pittsburgh a mantenerse como el único equipo invicto en la NFL, venciendo el domingo 28-24 a un errático Lamar Jackson y a los Ravens de Baltimore en el duelo por el primer lugar de la División Norte de la Conferencia Americana.

Roethlisberger lanzó un par de pases de touchdown en la segunda mitad para darle la ventaja a Pittsburgh (7-0) después de llegar al medo tiempo con un déficit de 10 puntos. Luego de completar solo cuatro pases para 24 yardas en la primera mitad, el quarterback de 38 años terminó conectando 21 de 32 intentos para 182 yardas.

Jackson sufrió dos intercepciones y dos balones sueltos, pérdidas que ayudaron a Pittsburgh a mantenerse en la pelea hasta que la ofensiva visitante finalmente retomó el camino.

ENTÉRATE: El QB de los Cowboys para enfrentar a Eagles

Los Steelers ganaban 28-24 cuando los Ravens (5-2) enfrentaban una situación de cuarta y 3 en la yarda 8 de Pittsburgh con dos minutos restantes. Jackson trató de cortar la defensiva por la mitad y perdió el balón mientras caía quedando corto.

Baltimore tuvo el balón una vez más y avanzó hasta la yarda 23 de Pittsburgh antes que el pase de Jackson en la zona de anotación fue atajado en la última jugada del partido.



— NFL (@NFL) November 1, 2020