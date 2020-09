El locutor en español, Luis Moreno, dejó se der parte del equipo de transmisión en los juegos de los Panthers de Carolina luego de hacer público su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Luis Moreno, quien es sobrino del comentarista de jugada por jugada, Jaime Moreno, comentó para The Charlotte Observer que los Panthers no aprobaron su apoyo al presidente Donald Trump.

Luego de comenzar el apoyo a Donald Trump en sus cuentas personales, fue contactado por Eric Fiddleman, gerente de afiliados de radio y televisión de los Panthers para solicitarle que eliminara cualquier publicación relacionada con el apoyo al presidente y su campaña. Después de ser contactado por Fiddleman, Moreno continuó creando y compartiendo publicaciones que apoyaban la campaña de reelección de 2020.

Durante el verano, Fiddleman lo llamó nuevamente para hablar con él sobre su actividad en las redes sociales a lo que el locutor respondió "Si lo que quieren que haga es dejar de apoyar al presidente, no voy a hacer eso".

Antes de la temporada, Moreno, fue sustituido por Antonio Ramos, exrepresentante de la filial de la Red de Radio en Español de los Panthers en México.

“Estoy herido, porque esto no tiene nada que ver con mi actuación en directo. Esto no tiene nada que ver con lo bueno que soy en lo que hago. Soy uno de los mejores y me pondré en contra de cualquiera en el país cuando se trata de lo que hago en español. Nada de mi apoyo al presidente se realizó en ninguna de sus páginas de redes sociales, nunca se hizo en ninguna de las horas de emisión, ya sea un podcast o una transmisión o cualquier cosa relacionada con los Panthers. Esto fue únicamente en mi tiempo personal en mis cuentas personales ", mencionó Moreno.