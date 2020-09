La llegada de Leonard Fournette fue un golpe más de autoridad para los Buccaneers de Tampa Bay, que van con todo rumbo al Super Bowl LV, a disputarse en su casa, el Raymond James Stadium, en febrero.

La franquicia de Florida ya contaba con dos corredores de categoría, como Ronald Jones II y LeSean McCoy, pero el egresado de LSU está en un nivel más alto.

Fournette, cuarta selección global del Draft de 2017, fue liberado por Jackonsville apenas hace unos días, tras un 2019 de mil 152 yardas por acarreo, pero sólo tres touchdowns; por aire, acumuló 522 yardas y 76 recepciones.

RB Leonard Fournette has an agreement in principle to join Buccaneers. (via @RapSheet) pic.twitter.com/QofyuKp9wB

— NFL (@NFL) September 3, 2020