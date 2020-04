Cada año, previo a que se dé a conocer el nombre de quien aparecerá en la portada del videojuego Madden, varios nombres circulan y la expectativa asciende, hasta que EA Sports disipa dudas al arrojar el nombre del jugador.

Esta vez, el elegido se les adelantó. Lamar Jackson, quarterback de los Ravens, reveló que será él quien dé rostro al juego virtual más popular del deporte

estadounidense.



"Sí, soy yo (la portada)", respondió, ante la pregunta hecha en una transmisión del equipo de Baltimore, hecho que causó revuelo entre los aficionados a la NFL.

Tras hacer el anuncio, el Jugador Más Valioso de la campaña pasada explicó qué representa para él haber sido seleccionado para ilustrar el videojuego.

"Desde que era niño, he tenido cada Madden, así que es un sueño hecho realidad", señaló.

De inmediato, se le cuestionó acerca de la famosa 'maldición de la portada del Madden', pero el pasador de 23 años se basó en la más reciente edición para mostrar su tranquilidad.

"No me preocupa. Patrick Mahomes (portada del Madden 20) ganó el Super Bowl y fue el MVP, así que no estoy preocupado", finalizó.