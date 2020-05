NFL: Flamante QB de los Dolphins ya tiene número de jersey

Para Tua Tagovailoa, la transición del futbol americano colegial a la NFL implicará un sinfín de cambios, que irán desde la lectura de las defensivas hasta un nuevo número de jersey.

Durante su etapa con el Crimson Tide, el quarterback utilizó el '13', mismo que, en Miami —su nuevo hogar—, evoca al mítico Dan Marino, por lo que se encuentra retirado.

LEER TAMBIÉN: FIFA 20, el videojuego más solicitado durante la pandemia

Desde que los Dolphins seleccionaron a Tua con el quinto pick global en el Draft de este año, se especuló acerca del dorsal que portaría quien es considerado uno de los mayores prospectos de su generación. Inclusive, se le preguntó sobre la posibilidad de pedirle permiso al miembro del Salón de la Fama para tomar prestado su doble dígito.

"No me preocupo mucho por el número que tenga. Entiendo que el '13' está retirado y así debe ser. Dan Marino es el más grande, es como el alcalde por aquí y lo respeto", fue su respuesta en ese momento.

La duda creció con el paso de los días y recién se disipó, cuando los Dolphins anunciaron que el pasador será el número uno, quizá no para iniciar la temporada (Ryan Fitzpatrick se perfila como titular), pero sí en el uniforme.

El equipo lo hizo oficial y, minutos después, Tua publicó una fotografía en redes sociales luciendo su indumentaria de juego con el '1' estampado. Será la primera vez que un quarterback de Miami lo utilice.

Did someone ask for jersey numbers? pic.twitter.com/TEmMjh7T5h

— Miami Dolphins (@MiamiDolphins) May 6, 2020