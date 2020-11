Kyler Murray completó un asombroso pase de desesperación de 43 yardas a DeAndre Hopkins con dos segundos restantes para dar a los Cardinals de Arizona un triunfo el domingo de 32-30 sobre los Bills de Buffalo.

La atrapada fue tan sensacional como el lanzamiento.

El partido parecía perdido para los Cardinals hasta que Murray se enfiló hacia la banda izquierda mientras el reloj de juego se consumía. Lanzó un profundo pase a la zona de anotación, donde Hopkins esperaba en medio de tres defensores de Buffalo… De alguna manera, el tres veces All-Pro se quedó con el balón y los Cardinals empezaron a celebrar dentro de la zona.

Josh Allen lanzó un pase de 21 yardas para touchdown a Stefon Diggs a 34 segundos del final que parecía asegurar el triunfo para los Bills (7-3).

Pero Murray y los Cardinals (6-3, empatados en la cima de la División Oeste de la Conferencia Nacional) terminaron con la racha de tres victorias seguidas de Buffalo con la improbable jugada.



Fue un final asombroso de otro entretenido juego de los Cardinals, cuyos duelos en las últimas semanas por lo general se han definido en los segundos finales.

Murray lanzó para 245 yardas, un touchdown y una intercepción. Hopkins registró siete recepciones para 127 yardas —y sin duda recordará el último por mucho tiempo.

Don't ever say it's impossible... pic.twitter.com/lqe2UkxsCT

— Deandre Hopkins (@DeAndreHopkins) November 16, 2020