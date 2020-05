La pandemia del coronavirus no impidió a la NFL cerrar su calendario completo de competición para la temporada del 2020-21. La temporada dará inicio el 10 de septiembre y concluiría el 7 de febrero con el Super Bowl.

El duelo entre los campeones Chiefs de Kansas City frente a los Houston Texans será el kickoff de la Temporada, que tendrá como platillo fuerte en la Semana 1 el enfrentamiento entre Tampa Bay con Tom Brady en su debut con los Buccaneers y los Saints de Drew Brees.

A continuación te dejamos las fechas importantes de la Temporada 2020-21:

