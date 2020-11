El lineman defensivo Justin Zimmer le sacó el balón de las manos a Cam Newton y el ovoide fue recuperado por el safety Dean Marlowe en la yarda 13 de Buffalo con 31 segundos en el reloj, con lo que los Bills derrotaron el domingo 24-21 a los Patriots de Nueva Inglaterra.

Zack Moss anotó dos touchdowns en acarreos y los Bills se afianzaron como líderes del Este de la Conferencia Americana.

Tienen su segunda campaña seguida que comienzan 6-2, algo que no se daba desde una racha de seis años entre 1988 y 1993.

Buffalo rompió una racha de siete derrotas ante sus rivales de división. También vencieron a un equipo dirigido por Bill Belichick por apenas sexta vez en 41 partidos, remontándose al 2000.

Nueva Inglaterra se hundió a una foja de 2-5 y ha perdido cuatro juegos en fila, su peor racha desde 2002.



