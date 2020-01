LSU vs Clemson: ¿Cuándo y dónde ver la final?

Después de salir victoriosos en las semifinales del futbol americano colegial de la NCAA, Tigres de Clemson y Tigres de LSU definirán al campeón este lunes en el estadio de Santos de Nueva Orleans, el Mercedes-Benz Superdome.

Ambos equipos llegan a este compromiso con la posibilidad de ganar el cuarto título colegial en su historia, debido a que LSU lo ganó en 1958, 2003 y 2007, mientras que Clemson lo obtuvo en 1981, 2016 y 2018, recalcando que es el actual monarca de la Liga debido a que el año pasado venció contundentemente a Alabama 44-16.

Este juego podría tener a los pasadores número uno del Draft de las siguientes dos ediciones, ya que Joe Burrow es el actual ganador del Trofeo Heisman y enfrentará a Trevor Lawrence, joven sensación que ha brillado en las últimas campañas, aunque aún no es elegible para la NFL en 2020.

Este lunes 13 de enero a las 19:00 horas tiempo del centro de México

La transmisión para televisión será por ESPN

Only one more sleep until the National Championship.

We're ready. Are you?#CFBPlayoff x #NationalChampionship #GeauxTigers x #ALLIN @LSUsports @ClemsonFB pic.twitter.com/CUR3JzMpNT

— College Football Playoff (@CFBPlayoff) January 13, 2020