La mentira que cambió la vida a un jugador de los Browns

Si no eres aficionado a los Browns de Cleveland —-no te culpamos—- es muy probable que tengas que recurrir a Google para saber qué es Damon Sheehy-Guiseppi, pues su nombre no es familiar pero te aseguro que a partir de hoy sabrás más de él.

Y es que el jueves por la noche, se volvió viral cuando anotó en el touchdown en un regreso de despeje de 86 yardas durante la victoria de los Browns en su primer juego de pretemporada de 2019.

Sus compañeros de equipo saltaron sobre él en la zona de anotación. Entonces, ¿por qué harían eso por un jugador que anotó en el último cuarto de un juego de pretemporada sin sentido?

Damon, un exjugador universitario de un pequeño colegio en Phoenix se abrió paso a una prueba con los Browns a pesar del hecho de que no fue invitado, y le dijo a la gente que conocía al vicepresidente de jugadores de Cleveland, Alonzo Highsmith, cuando en realidad no era cierto.

La pequeña mentira está acompañada con una historia de valentía y tesón.

En una prueba de velocidad, corrió las 40 yardas en 4.38 40, lo que llevó le concedió otra prueba pero de manera oficial ante los entrenadores de Cleveland. La prueba estaba a una semana de distancia y no tenía dinero para volar de regreso a casa. Tampoco tuvo dinero para alquilar una habitación durante toda la semana. Entonces Sheehy-Guiseppi improvisó, durmiendo afuera, durmiendo en un gimnasio abierto las 24 horas, y luego afuera de una instalación de entrenamiento que estaba usando para prepararse para su entrenamiento.

El jueves por la noche, hizo esto:



WHAT A MOMENT

Damon Sheehy-Guiseppi returns a punt 86 yards for a TD — and the whole bench clears to celebrate pic.twitter.com/anLZ3EEgAT

— Cleveland Browns (@Browns) August 9, 2019