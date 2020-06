“Fuck Drew Brees”, el canto en las calles de Nueva Orleans

Drew Brees se mantiene como el foco de atención en redes sociales, tras sus declaraciones sobre las protestas en Estados Unidos, tanto así que en las calles de Nueva Orleans corean su nombre…

“Fuck Drew Brees. Fuck Drew Brees. Fuck Drew Brees”, cantaron algunas personas durante las manifestaciones de este miércoles sobre las calles de la ciudad en la que el quarterback de los Saints ha vivido por casi 15 años.



Brief chat of “FUCK DREW BREES” at protest in New Orleans. Some context (from @Amie_Just): https://t.co/8dAqSqjpId pic.twitter.com/ha7KsAimBK

— Bryn Stole (@brynstole) June 4, 2020