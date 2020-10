Dak Prescott fue llevado al hospital y ya pasó a cirugía, tras su aparatosa lesión de tobillo, sufrida esta tarde. El quarterback de Cowboys de Dallas se pedería el resto del 2020 y los controles pasarán al experimentado Andy Dalton.

La franquicia confirmó que la lesión de Prescott fue una fractura abierta y dislocación del tobillo derecho. Su hermano, Tad, subió una fotografía junto al pasador en el hospital, previo a la operación

“Lo siento mucho por él”, dijo Mike McCarthy, entrenador en jefe del equipo de la estrella solitaria. “Estaba teniendo una gran temporada, dejó una grata impresión en mí. De verdad es un líder dentro y fuera de la cancha”

Durante el tercer cuarto en el partido en Giants y Cowboys, en el AT&T Stadium, el quarterback acarreó para buscar la primera oportunidad, cuando fue tacleado por Logan Ryan y su tobillo quedó trabado entre el césped y el defensivo neoyorquino.



God is good, and he’ll be back STRONGER than ever. I FUCKING guarante3 IT. Let’s go @dak continue to walk by #FAITH & I’ll make sure you continue to #FIGHT pic.twitter.com/0SWqGJ937h

— Tad Prescott (@86Prescott) October 11, 2020