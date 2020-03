Arthur Blank, propietario de los Falcons de Atlanta, contribuyó con 5 millones de dólares para organizaciones que brindan apoyo en los estados de Georgia y Montana, Estados Unidos.

"Como fundación familiar, siempre hemos creído que es el poder de muchos los que tendrán el mayor impacto en los problemas más acuciantes de nuestra sociedad", dijo Blank en un comunicado. "Este es ese momento. Unirnos para aprovechar verdaderamente el poder de todos nosotros para abordar un desafío que no conoce límites y no tiene precedentes en nuestras vidas".

La fundación anunció que los 5 mdd de la donación irán al Fondo de Respuesta y Recuperación COVID-19 del Gran Atlanta establecido por United Way of Greater Atlanta y Community Foundation for Greater Atlanta.



Entre otros beneficiarios, la Fundación Blank está proporcionando 100 mil a la Fundación de la Policía de Atlanta. El estadio Mercedes-Benz también donó 3.5 toneladas de excedente de alimentos, proporcionando más de 2 mil 310 comidas a seis grupos sin fines de lucro en Atlanta: Organización de Empoderamiento de Veteranos (VEO), Misión de Atlanta, Misión de Rescate Bautista de la Ciudad de Atlanta, Centro Gateway, Hope House y Ejército de Salvación. : Servicios de Red Shield.

Suscríbete a nuestras redes sociales: Youtube Facebook Twitter Instagram