Mientras algunas conferencias de la NCAA discuten escenarios para llevar a cabo su temporada de futbol americano, el primer partido que se jugó arrancó con un buen y espectacular augurio.

Los Bears de Central Arkansas recibieron a los Governors de Austin Peay y, al tratarse del encuentro inaugural, todos los focos estaban sobre ellos.

Tras recibir el balón en la patada inicial, los Governors echaron a andar la primera serie ofensiva del curso colegial, sin saber, quizá, que pasaría a la historia.

El corredor CJ Evans tomó el flanco izquierdo, recibió el ovoide retrasado a su yarda 22 y comenzó una carrera en la que aprovechó dos bloqueos, imprimió velocidad y cortó en ambas direcciones para anotar el primer touchdown de la campaña.

Los decibeles de la transmisión aumentaron conforme Evans avanzaba sobre el emparrillado y alcanzaron su clímax cuando ingresó a las diagonales, pero no se trató de ovaciones digitalizadas; el histórico momento fue atestiguado por dos mil aficionados presentes en el estadio.

Así, de manera atípica en cada aspecto posible y con dos equipos pertenecientes a la Conferencia Southland, de la División I, inició la campaña colegial.

First play of the college football season. pic.twitter.com/HE0l2NVUYf

— Chris Palmer (@ChrisPalmerNBA) August 30, 2020