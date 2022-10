La Fórmula 1 sigue regalando grandes historias entre sus aficionados, la más reciente es la de Goto, un niño aficionado de la escudería Alfa Romeo que donó sus ahorros en 2019 para salvar al equipo y en este 2022 cumplió su sueño.

Goto tenía 8 años de edad, en 2019 mandó un sobre a la escudería Alfa Romeo con un billete de 10 mil yenes, es decir, mil 348 pesos. Dicho dinero sería para mejorar el monoplaza del equipo.

En el sobre venía una carta donde se leía “Perdón que no pude ahorrar más para la mejora del equipo”, el mensaje era dirigido a Fréderic Vasseur, director de Sauber Motorsport AG y por lo tanto de Alfa Romeo.

La carta logró entregársela a Vasseur al finalizar el Gran Premio de Japón. En ese momento Vasseur no leyó la carta, pero cuando lo hizo solicitó al cuerpo de comunicación de Alfa Romeo que encontraran a Goto.



Aunque lo encontraron de inmediato la pandemia por Covid-19 retrasó el sueño del niño fanático al deporte motor.

Durante el 2020 y 2021 el circuito de Suzuka no apareció en el calendario por el factor de Coronavirus.

Así que hasta este 2022 Alfa Romeo pudo invitar a Goto y a su padre, en este Gran Premio de Japón ambos conocieron a los pilotos Valtteri Bottas y Guanyu Zhou.

En el video que compartió la escudería en sus redes sociales cuenta toda la historia y pasan momentos de Goto en el circuito e incluso subirse a un monoplaza, mismo donde fue colocado su nombre en japonés.

Y cierra el video con la frase “bienvenido a la familia”.



Welcome to the family, Goto. pic.twitter.com/EvPoizhomu

— Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) October 14, 2022