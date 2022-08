FMF acusada de tener campaña "hipócrita" para erradicar el grito homofóbico de los estadios

El futbol mexicano, y también la sociedad, enfrenta un problema severo como lo es la homofobia, es por eso en Andoni Bello, miembro del Tri Gay alza la voz para terminar con este mal en un espectáculo que ha logrado unir a miles de aficionados como lo es el futbol.

Sin embargo, sabe que esto seguirá pasando gracias a que la Federación Mexicana de Futbol no ha puesto el suficiente interés para erradicarlo y solamente ‘solapan la violencia’, “Simplemente dice respeta, pero sin decir a quien y por qué el grito homofóbico debe ser eliminado de los estadios, por qué debemos promover el respeto y la inclusión en los estadios. A ellos no les interesa porque el ambiente donde viven es uno de los más homofóbicos que hay y no debemos esperar a que tengan una sensibilización si no la buscan”, arremetió Bello.



El futbolista y también cabeza de diferentes proyectos en pro de la comunidad, reconoció que en algún momento se acercó a la FMF para buscar apoyo para poder competir en distintos torneos internacionales, pero le cerraron las puertas.

“Me mandaron un fax diciéndome que ya habían entregado todo el recurso del año y además como eran torneos no avalados por FIFA no podían apoyarnos, y qué casualidad que el Esperanzas de Toulon no es afiliado a FIFA y siempre va México y ha tenido buenos resultados. Entonces esa fue una muestra clara que no les interesaba, de una discriminación”, comentó.

También señala que existe ‘hipocresía’ por parte del organismo que rige el balompié en México, “Las autoridades del futbol y las de discriminación, específicamente la CONAPRED, ese convenio no ha tenido ningún sentido, no han resuelto nada y las campañas solamente dicen ‘respeta’, pero no dicen a quiénes”, finalizó.