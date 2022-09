Floyd Mayweather Jr. noqueó fácilmente a su oponente en el segundo asalto de un combate de exhibición en Japón y prometió volver el año próximo año.

“Quisiera dar las gracias a todo Japón", dijo la leyenda del boxeo de 45 años, invicto en sus 50 peleas como profesional, ante un lleno completo en la Súper Arena de Saitama, al norte de Tokio.

Mikuru Asakura, un popular peleador japonés de artes marciales mixtas de 30 años, pudo conectar un par de goles en su debut en el boxeo. Pero Asakura acabó en la lona una vez Mayweather fue más agresivo. Un gancho de derecha de Mayweather le derribó otra cerca del final del asalto y no se pudo recuperar.



“No recuerdo cuál fue el golpe", señaló Asakura tras la pelea. “Tengo un tremendo dolor de cabeza”.

Mayweather dijo que el jet-lag fue lo más complicado que la pelea en sí.

"Para mí, boxear es como respirar”, dijo a reporteros.

Recalcó que siempre supo cuando era el momento ideal para retirarse en la cúspide. No tenía interés en sufrir daños físicos permanentes, dando a entender que los oponentes en los combates de exhibición no son boxeadores de peligro.

“Me retiré por un motivo. El boxeo es un deporte para un hombre joven", dijo.



Los boletos para los asientos alrededor del tinglado para la pelea este domingo costaron 7.000 dólares cada, atrayendo celebridades como la estrella del tenis Naomi Osaka y el retirado boxeador Manny Pacquiao.

La pelea fue organizada por Mayweather Promotions y la empresa japonesa Rizin Figthing Federation. No tuvo restricciones de peso, y la pelea de Mayweather tenía un límite de tres asaltos.

Mayweather dijo que pretende participar de otras veladas con Rizin, incluyendo eventos en Estados Unidos. Tiene previsto otra pelea de exhibición en Dubái este noviembre.

