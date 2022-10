El Gran Premio de México tuvo como ganador al piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen. El compañero de Checo Pérez ganó por segunda vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez y a pesar de que ya era el campeón de pilotos, en México rompió un récord que le pertenecía a Michael Schumacher y a Sebastian Vettel.



World champion @Max33Verstappen surpasses Michael Schumacher and Sebastian Vettel for most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/cc1HyAJfcG

