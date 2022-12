F1: El regalo que Checo Pérez hizo a su equipo de Red Bull

Sergio ‘Checo’ Pérez hizo un gran gesto con todo su equipo de Red Bull, por motivo de la Navidad y como muestra de agradecimiento por su trabajo en la temporada 2022.

El piloto mexicano regaló a cada uno de los integrantes (1,400) de la escudería austriaca, una botella de tequila, de la marca Tequila Patrón, marca con la cual tiene un acuerdo.

Si bien, el costo pudo ser menor debido a lo antes mencionado, se estima que el valor general del obsequio fue de 55 mil dólares.

“Gracias por todo el trabajo duro y apoyo esta temporada. Estoy muy orgulloso de formar parte de la familia Red Bull. Les deseo unas maravillosas vacaciones y les invito a disfrutar de un trago del tequila Premium. Felices fiestas”, se podía leer en una tarjeta que venía junto a la botella de tequila.



El periodista Joe Pompliano, informó sobre este buen gesto de Sergio Pérez, mediante una publicación en Twitter.

Sergio Pérez ha obsequiado a los 1.400 empleados de Red Bull una botella de Tequila Patrón por su trabajo esta temporada.

