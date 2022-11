Ya está disponible el primer capítulo de la serie del piloto mexicano de Red Bull, Sergio Pérez. Llamada 'Checo', es exclusiva de Star+ y los fanáticos de la Fórmula 1 pueden ver y acompañar al mexicano y adentrarse en la intimidad del mismo en los momentos previos y el día de las carreras. A continuación, un repaso por el primer capítulo.



Sin Dani Alves, los Pumas se preparan para el Clausura 2023 El episodio que da comienzo a la serie es sobre el Gran Premio de Singapur. Desde su llegada hasta el último día, se puede ver al Checo pasar por todos los estados de emoción posibles. Cansancio, nerviosismo, concentración, felicidad, frustración... Pérez decidió mostrar su lado más humano y cómo se prepara para cada carrera, además de mostrar los sacrificios que conlleva.

“Singapur es un circuito muy físico. El más físico de toda la temporada, el que más curvas tiene y es muy intenso. Perdemos 3 kilos, es la más dura de todo el año” comenta al llegar al país asiático.

En medio del caos que representa viajar por el mundo cada semana, dormir lejos de casa y de tu familia, llegar y que te esperen para realizarte el examen anti doping, entre tantas cosas, Checo confiesa que le gusta bromear con Jo Canales, su entrenador, y Luis Aguirre, su agente de relaciones públicas para romper la tensión que se vive.



Además de mostrar que la "Checomanía" excede fronteras y que en cualquier rincón del mundo se acercan a saludar al piloto mexicano, Checo reflexiona sobre sus inicios y el significado de su frase "Never give up". Entre risas, recuerda cómo iba a los casinos allá por el 2010 y 2011 ya que al llegar a Singapur no puede dormirse en el horario que está acostumbrado y debe mantenerse despierto para evitar la descompensación horaria. “Es importante recordar que en tu vida atraviesas muchos momentos donde piensas que estás en el lugar equivocado pero vale la pena recordar por qué estás ahí, qué quieres lograr y nunca darse por vencido” destaca.

Sobre la carrera, hace un señalamiento interesante: "La calificación es el 99 por ciento del resultado". Esa vez quedó segundo, y fue un adelanto de lo que se venía al día siguiente.

En los instantes previos a la carrera, se muestran imágenes de Pérez contemplando la ciudad que horas más tardes sería suya. En el medio, frases como "Quiero llegar a ser el mejor piloto del mundo, ser campeón del mundo" como motivación.

El día de la carrera, y visiblemente nervioso, se muestra el lado más competitivo de Checo: “Es hoy. Tenemos muchas bocas que callar”. Además, cuando va a apagar la grabación salen fotos de su famili en el fondo.

Finalmente, una emotiva narración del periodista Álvaro Morales describe el triunfo y primer lugar del mexicano en Singapur, con la recordada frase del Checo: “Así se hace a la mexicana”.

Al contrario de lo que cualquiera pueda pensar o imaginarse al Checo festejando y montando una gran fiesta, se muestra llegando al cuarto hotel con botellas de champagne esperándolo, pero el piloto solo quiere recostarse.

“Esta carrera la necesitaba tanto. Ser un mexicano en este deporte sin dudas que es difícil porque llevo dos carreras que no me subo al podio, todo el mundo sabe los errores que hizo mi equipo y todo el mundo se olvidó que hace tres meses peleaba por el campeonato. Tengo una vida fuera de la Fórmula 1. Soy papá, me quito el traje y sigo trabajando. Siento que tener una vida aparte y no estar tan involucrado en la F1 le puede molestar a algunos, pero este día es muy especial para mi, mis hijos, mi esposa. No recuerdo una carrera tan difícil físicamente y mentalmente. Toda mi carrera, toda la temporada, cuando las cosas no salían, trabaja más" concluye Pérez, sin antes mencionar que como es costumbre, tiene que descansar, y prepararse para los siguientes viajes que le tocaron en la temporada, y que los aficionados podrán disfrutar en sus pantallas.

Te podría interesar: Checo Pérez utilizará casco temático de un superhéroe para el GP de Brasil