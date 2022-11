El Gran Premio de Brasil estuvo lleno de emociones. Desde la primera victoria de George Russell como piloto de Fórmula 1, hasta una nueva polémica entre los compañeros de Red Bull, Checo Pérez y Max Verstappen.



Esta vez, Checo le había dejado una posición a Verstappen y al final de la carrera, cuando el mexicano necesitó una devolución de gentilezas, el actual campeón del mundo hizo caso omiso a las instrucciones del equipo de Red Bull y eso encendió los ánimos de Pérez. Al final de Interlagos, se hizo viral el momento en el que el neerlandés le negó la ayuda a su compañero.

Verstappen radio after not letting Perez through pic.twitter.com/b0xKn7FAd8 — Beardti Voltas (@whoisthefer) November 13, 2022

"Deja pasar al Checo por favor" le reitararon en repetidas ocasiones a Verstappen. Al no hacerlo, Max contestó: "Ya les dije que no me pidan eso. Ya les di mis motivos y los voy a sostener" tras no tener el gesto de compañerismo.

Por si fuera poco, al final de la carrera Checo explotó y apuntó directamente contra él: "Estoy muy sorprendido, no sé que pasó (cuando no le devolvió Max la posición) después de todo lo que he hecho por él, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí" declaró el mexicano.

