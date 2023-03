Exjugadora de la Liga MX Femenil revela el bajo salario que recibía: "No se puede vivir"

La Liga MX Femenil desde su fundación se ha enfrentado con muchos problemas de organización, en las que las futbolista son las más golpeadas al realizar viajes largos y con una importante diferencia económica a la categoría varonil.

Una situación que orilló a varias jugadoras a dejar su sueño y fue revelada por Berenice Muñoz, que denunció recibir un sueldo muy bajo.



La exjugadora de los Gallos Blancos de Querétaro y primera anotadora de la competencia , aseguró que el principal motivo para dejar el futbol profesional fue económico, al recibir muy poco.

"Yo me retiré por cuestiones económicas, principalmente. Sabemos que la Liga MX Femenil no es bien pagada. Me retiré ganando 8 mil pesos al mes y pagaba 3 mil 500 pesos de renta", mencinó en entrevista con ESPN.



En los últimos meses, son pocas las instituciones en México que han buscado tener mejoras salariales para sus jugadoras, entre las que pueden descartar Tigres Y Rayadas.