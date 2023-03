Europa League: Así quedaron definidos los cruces de cuartos de final

Esta mañana se llevó a cabo en Nyon, Suiza, el sorteo de los partidos de cuartos de final de la Europa League, en los cuales participarán dos jugadores mexicanos. Así mismo, se definieron las fechas para las semifinales y la gran final del torneo.



A pesar de que Andrés Guardado y el Betis fueron eliminados del campeonato, Jesús 'Tecatito' Corona y Santiago Giménez, dos elementos de la Selección Mexicana, siguen con vida en la Europa League y de hecho, podrían enfrentarse en una hipotética final.



The quarter-finals are set! Most exciting tie here? #UELdraw pic.twitter.com/jslA1pafqW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2023

CUARTOS DE FINAL EUROPA LEAGUE

Los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

- Manchester United vs Sevilla

- Juventus vs Sporting Lisboa

- Feyenoord vs AS Roma

- Bayer Leverkusen vs Royale Union Saint-Gilloise



Los partidos de ida se disputarán el 13 de abril y los de vuelta una semana más tarde. Posteriormente, las semifinales se jugarán entre el 11 y el 18 de mayo, mientras que la final, con sede en Budapest, se llevará a cabo el 31 de dicho mes.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, Tecatito enfrentará al ganador de la serie entre Juventus y Sporting Lisboa, mientras que el sublíder de goleo del torneo, Giménez, tendrá que superar al complicado equipo dirigido por José Mourinho para después verse las caras con el vencedor de Leverkusen o Union Saint-Gilloise para pelear por un boleto en la gran final.

