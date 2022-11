Esposo de Sara Lee publica emotivo mensaje tras la muerte de la exluchadora de WWE: "Eras un ángel"

En octubre pasado la muerte de Sara Lee, exluchadora de la WWE, conmocionó a la lucha libre.

Sara Lee murió a los 30 años de edad, dejando huérfanos a los tres hijos que procreó con el también luchador Westin Blake.

Lee murió el 6 se octubre y semanas después, su pareja dedicó un emotivo mensaje a la exluchadora.

“Siempre diría que eras un ángel caminando sobre esta tierra”, indicó Westin Blake quien aseguró que la amó desde el primer momento en el que se conocieron.

Blake la considera “un ángel” que lo bendijo “con 3 de los niños más hermosos”.



Y ahí comenzó a puntualizar todo lo que significó Sara Lee en su vida, “Eras mucho más que mamá, fuiste una motivadora, una mejor amiga, una hermana, una hija, una tía, la columna vertebral de nuestra familia y (mi favorita) mi esposa”.

Westin Blake no dijo saber qué expresar tras dicha pérdida, aunque afirmó que “la muerte no puede quitar los recuerdos que hicimos, no te puedo prometer que dejaré de llorar, pero ahora sé que eres libre”.

Y cerró su emotivo mensaje destacando que junto a Sara Lee vivió los mejores años de su vida.