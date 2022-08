El refuerzo que quiere América, cada vez más lejos del club

Más allá de que las negociaciones entre las directivas del América y el Los Ángeles FC iban por buen camino, todo parece indicar que el atacante uruguayo Brian Rodríguez no será jugador de las Águilas, al menos no para este torneo.

Al sudamericano le agrada bastante la idea de sumarse a las Águilas, debido al renombre de la institución y lo que significa dentro del futbol mexicano, pero el cuerpo técnico del equipo perteneciente a la Major League Soccer no está del todo convencido de dejarlo ir, por lo que es muy probable que lo retenga para lo que resta del año.

Si mañana no ganan, las Chivas podrían cambiar de técnico

Pese a que la directiva no se ha pronunciado públicamente al respecto, en el Guadalajara están que no los calienta ni el sol por todavía no ganar en el actual campeonato y ya sumar 10 partidos oficiales sin victoria, si se toma en cuenta la fase final del torneo anterior.

Es por eso que han sido muy claros con el estratega Ricardo Cadena: si mañana no le gana al Necaxa, su continuidad estaría en grave riesgo, ya que la presión aumentaría considerablemente y la posibilidad de meterse a la fase final cada vez sería menor. Eso sí, su sustituto podría estar en el propio club.