El Major Premier Pádel de Roma no es una revancha para el número 1 del mundo

El primer Major del nuevo circuito del Premier Padel se realizó en Doha, Qatar y el resultado no fue el esperado para muchos, ya que los número 1 del mundo, Alejandro Galán y Juan Lebrón cayeron en la final ante Paquito Navarro y Martín Di Nenno.

A pesar de esa derrota, la pareja española sigue siendo la favorita para avanzar a la gran final y llevarse el Major Premier Padel que se lleva a cabo en Roma, , “En Doha jugamos la final, pero queremos más y antes de pensar en una revancha, aún tenemos partidos durísimos. No estoy pensando en quién me ganó hace unos meses, si no en dar nuestro mejor rendimiento y tenemos confianza en que nos puede ir muy bien”, comentó Ale Galán en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.



El público mexicano pronto podrá disfrutar del espectáculo y calidad que brinda Galán en la cancha de pádel cuando dispute el último Major del 2022 que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León en el club Sonoma del 28 de noviembre al 4 de diciembre. El jugador del 26 años quiere que ya llegué la fecha para estar en uno de los torneos que más quiere disputar.

“Tengo muchas ganas de estar en Monterrey. Me han hablado maravillas del pabellón donde vamos a estar y de lo bien que va a estar ese torneo, entonces probablemente sea de los que más ganas tengo tengo de jugar de lo que resta del año. Seguro me van a ver disfrutando y como he dicho, la clave está en que nuestro nivel ha estado en disfrutar y sonreír, así que estar en el Major de Monterrey será espectacular y nuestro nivel también”, lanzó ilusionado.

Alejandro Galán hace pareja con Juan Lebrón y avanzaron a las semifinales del primer Majir Premier Padel en Italia al derrotar por sets de 6-4 y 6-3 a Agustín Gutiérrez y Jan Sanz.