El emotivo mensaje de André Marín en su regreso a La Última Palabra: "Háganme caso, sin salud no hay nada"

Antes de dar comienzo al debate con cada uno de los panelistas sobre qué ciudad tendrá al próximo campeón de la Liga MX, la cadena FOX Sports mostró una serie de videos donde salían Rafael Márquez, Hirving Lozano y Cuauhtémoc Blanco enviando mensajes de ánimo al conductor. Marín tuvo a Miguel Herrera, que consiguió su primer triunfo como local con Xolos como invitado especial, y recordó que el primer entrevistado en el programa fue él.



"USTEDES QUE ME HICIERON SENTIR FUERTE, INCLUSO A LO QUE NO ESTUVIERON... GRACIAS"

"Yo iba al hospital por tres días. Me iban a revisar una operación en el estómago y algo que me dolía en la espalda y de pronto, en el hospital agarré tres diferentes tipos de virus de neumonía, entre ellos un neumococo" comenzó a narrar André.



"45 días en terapia intensiva. Yo era de los que no creía en la frase de: 'sin salud no hay nada'. Háganme caso, sin salud no hay nada. Gracias a Dios estoy vivo. Gracias a mi familia estoy vivo." agregó el conductor.

Finalmente, se tomó el tiempo para agradecer a los doctores que "literalmente me salvaron la vida" además de apreciar el apoyo de FOX Sports y destacó a quienes lo acompañaron en este proceso y "lo hicieron sentir fuerte", así como a los que no estuvieron con él, por dejarle en claro "por dónde es el camino".

