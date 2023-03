Diego Lainez revela la mentira de Santiago Baños: “Me pone como el malo de la película”

Diego Lainez regresó a la Liga MX tras su paso por el futbol europeo, sorprendió que fichara con Tigres y no con América, equipo que lo formó, aunque se rumoró que se trató de una cuestión salarial fue el propio futbolista quien desmintió estos hechos.

Santiago Baños había indicado que Diego Lainez no volvió al América poque pedía un sueldo de 2 millones de dólares, cifra que no podía cubrir el club, aunque el jugador aseguró que es mentira del directivo.

“No me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal hubo cosas que no debieron decir, que no fueron ciertas”, expresó Diego en entrevista a ESPN.

“Me ponen como el malo de la película siempre, pero estoy comprometido con Tigres”, agregó el jugador.

Lainez llegó a Tigres tras su paso por el Betis de España y el Sporting Braga de Portugal, se cuestionó su retornó al futbol mexicano, ya que no se pudo consolidad en el futbol del viejo continente, sin embargo, Diego considera que el equipo regiomontano podría darle ese impulso.

“Tigres te da eso, es un equipo grande, mediático, que todo el mundo lo ve y en Europa saben de Tigres, hemos visto la actuación que tuvo en el Mundial de Clubes, este equipo tiene todas las herramientas para llevarte a otro lugar”, compartió.

Los Felinos y Diego Lainez este fin de semana reciben al América en el estadio Universitario en la Jornada 11 del Clausura 2023.