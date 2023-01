Luego de que se diera a conocer que Diego Lainez no entra en planes del Sporting Braga de Portugal, su actual equipo, el atacante mexicano ha recibido distintas ofertas del futbol mexicano.

El canterano de las Águilas está cerca de regresar a México, pero no con el América. El futbolista de 22 años está cerca de llegar a los Tigres de Diego Cocca, quienes han dado el bombazo del momento con la adquisición de Nicolás Ibáñez, exdelantero del Pachuca.

Desde que se supo el incierto futuro de Lainez en el futbol europeo, la afición del cuadro azulcrema ha pedido su regreso a Coapa; sin embargo, esto no sucederá y Santiago Baños, presidente del América, lo explicó.

“Hay dos vértices en este tema, los representantes Alex López y César Morales tienen un conflicto de interés en traerlo al América porque pelearía directamente en la posición de Alex Zendejas que también lo representan”, explicó en entrevista con Marca Claro.

“La segunda es que el propio Diego nos pidió 2 millones de dólares para venir al club. Darle ese sueldo, ser el mejor pagado en el plantel que en el último tiempo ha jugado el 13, 14 por ciento los minutos, creo que no es correcto, no habla bien de las prioridades”, reveló el directivo de las Águilas.



Santiago Baños lanzó contundente mensaje sobre Diego Lainez

El presidente deportivo de los azulcrema asegura que el futbolista que todavía pertenece al Real Betis de España, no tiene cabida en el grupo por priorizar lo económico.

“Con qué cara yo podría ver a Henry Martín, a Zendejas, a Fidalgo, Richard, jugadores que tienen mucho tiempo aquí, tratando de hacer historia en el club que no tienen ni cercanamente esos parámetros, creo que no es lo correcto. Si el jugador está priorizando el tema económico, no tiene cabida en el club”, concluyó.

Asimismo, Baños aseguró tener un plantel competitivo para pelear por el título del torneo Clausura 2023.

“Tenemos un buen plantel. Se habla mucho del lateral derecho, peor nuestro lateral fue sparring con la Selección Mexicana en el Mundial (Qatar 2022), tenemos a Miguel Layún que es un tipo que tiene toda la experiencia del mundo, sí, debe tomar mejores decisiones, pero no está nada cerrado. Si sale algo que convenga lo analizaremos”, concluyó.