Damar Hamlin habló por videollamada con sus compañeros y les dejó un emotivo mensaje

El compañerismo en la vida y en el deporte es un valor que no tiene precio. El día del accidente sufrido por Damar Hamlin, el mundo vio como los jugadores de los Bills y los Bengals se unieron en oración para pedir por la salud del safety.

Así mismo, varios compañeros de equipo de los Buffalo se quedaron incluso un día más en Cincinnati para acompañar a Hamlin en el hospital.

Finalmente, esta mañana la franquicia de Buffalo publicó que Damar participó de una videollamada con los demás jugadores del equipo y les pudo decir "Los amo, chicos", en un mensaje que conmueve a propios y ajenos.



Damar Hamlin FaceTimed into our team meeting today to talk to players and coaches.

What he said to the team: “Love you boys.” pic.twitter.com/8dorrWNaxt

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 6, 2023