Cuauhtémoc Blanco era ’un dolor de huev...’, declara exfutbolista de Pumas

Uno de los futbolistas mexicanos más polémicos en la historia es Cuauhtémoc Blanco, quien se caracterizaba por su calidad y picardía dentro del terreno de juego y eso quedó más que claro cuando José Luis ‘Parejita’ López lo reveló durante una entrevista con Jorge Van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda.

El exfutbolista se refirió al ídolo americanista como ‘Un dolor de huevos’ debido a sus habilidades, pero también habló del tipo de persona que es. “Jugué hasta de compañero en Irapuato. Mis respetos para él, tipazo. De contrincante es un dolor de huevos. Era todo lo que te decía en la cancha”, reveló el ‘Parejita’.



Incluso recordó una jugada de Cuauhtémoc Blanco cuando coincidieron en el Irapuato y que a pesar de su físico y edad, superó a un joven futbolista, “En un rechazo saca el balón y en esa jugada no dabas ni un peso por el Cuau, pero en el rechace arranca el Cuau antes de media cancha contra un chavo y le sacó un tramo y mete gol”.

Por otra parte, el exconductor de televisión en FOX Sports e ESPN, Juan Carlos Gabriel de Anda, confesó que ser el mejor futbolista mexicano en su momento le brindaba mucha confianza en el futbol, además de ser alguien ‘bravo’.

“La confianza que tenía de ser el mejor. Era bravo, físicamente tú lo veías y decías, ‘este güey no puede ser futbolista, este trabaja de cerillo’, y arrancaba en segunda velocidad. Te sorprendías. A mí me tocó en el 98 Atlante vs América, nos chingaron 5-2 y nos metió cuatro goles. Decíamos, ‘Ese jorobado qué pedo’”, declaró De Anda.