Cruz Azul y Monterrey tienen la misma presión en liguilla: Chelito Delgado

Llegó en 2003 para ser jugador de Cruz Azul. Pasaron poco más de cuatro años y se fue a Francia como ídolo de La Máquina. Regresó a México en 2011, pero lo hizo para enfundarse con la playera de los Rayados de Monterrey. César Fabián Delgado tuvo la oportunidad de defender a dos de los clubes que en este Apertura 2022 se juegan un pase a la semifinal, y él sabe muy bien lo que representa jugar en estas estancias con ambos clubes.

“La exigencia es la misma, es todo igual. La afición te exige, entonces la motivación es doble y la presión es linda sabiendo que peleas para salir campeón, entonces la presión siempre está”, declaró el ‘Chelito’ en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes. “Con los dos disfrutaba la liguilla. Con Cruz Azul siempre estábamos peleando para poder llegar a una final y con Monterrey me tocó llegar a una y perderla y fue duro, pero también disfruté”.

El exfutbolista argentino sabe cuál es la fortaleza de Cruz Azul para imponerse a los Rayados este fin de semana, “Viene fortalecido porque el repechaje le dio esa confianza. Venía muy mal en el torneo, entonces agarró mucha confianza sobre todo en lo mental, como grupo, porque venía de resultados muy malos, de juegos que dejaban mucho que desear y el ‘Potro’ Gutiérrez ha sabido manejar esos aspectos”.



En el partido de ida que se disputó en la cancha del estadio Azteca no se hicieron daño. El marcador fue 0-0 y eso significa un buen resultado para Rayados, pues por ser el segundo lugar le asegura avanzar aunque, quizás, haya traicionado su estilo de juego, “Vucetich y Monterrey hicieron un partido inteligente sabiendo su posición en la tabla, se fue victorioso porque no le hicieron gol. Para ellos eso es súper importante, esa solidez y creo fue un partido inteligente. No arriesgó como siempre arriesga, algo que se le caracteriza”, comentó el surgido de Rosario Central.

Finalmente, César ‘Chelito’ Delgado espera que el partido de vuelta sea totalmente diferente a la ida, ya que a su gusto fue “Un partido bastante aburrido en lo táctico, porque ninguno quiso arriesgar y esperemos el próximo arriesguen más, sobre todo Cruz Azul que tiene que buscar el resultado para poder pasar a la siguiente fase y Monterrey tendría que hacerse fuerte como local porque Cruz Azul es un equipo peligroso y en este caso Monterrey se hace peligroso de local”.