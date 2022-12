Cruz Azul, sin pretextos para ser campeón en el Clausura 2023, asegura Erik Lira

Cruz Azul vivió un Apertura 2022 de altibajos. Tocaron fondo con aquella humillación histórica ante el América cuando perdieron 7-0. Después, llegó Raúl ‘Potro’ Gutiérrez para cambiarle la cara al equipo y comandarlos hasta la liguilla, donde fueron eliminados en los cuartos de final ante los Rayados de Monterrey.

Sin embargo, terminar entre los ocho mejores del torneo no significó mucho, ya que una institución como La Máquina está obligada al título, misión que para el Clausura 2023 deberán cumplir.



“Siempre he dicho que desde que se llegó acá que si no eres campeón es un fracaso y lo tomamos de esa manera. Estamos en deuda con todos y lo que queremos es desde que empiece el torneo levantar la mano. El Clausura 2023 es un torneo largo, tenemos tiempo de preparar cada partido, el torneo pasado era muy rápido, era cada tres días jugar, entonces eso nos complicaba a veces mucho y aquí tenemos el tiempo y no tenemos ningún pretexto para no ser campeón, estamos apuntando a eso y es lo único que tenemos en mente”, lanzó el mediocampista Erik Lira.

El futbolista que cumplirá 1 año como celeste tiene el objetivo muy claro, y ese es entrar a la liguilla de forma directa, “Estamos apuntando a eso, ser campeón o fracaso, pasar entre los primeros cuatro. Cruz Azul tiene que apuntar a eso, es lo que queremos, vamos a trabajar en eso, queremos eso y es lo que va a pasar”.

La Máquina ha tenido el tiempo suficiente de prepararse para su debut en el Clausura 2023 el 8 de enero ante los Xolos de Tijuana y, bajo el mando del ‘Potro’ Gutiérrez, tener un inicio positivo, “Estamos afinando todo tipo de aspectos para llegar a la primera jornada y dar lo mejor de todos. Las expectativas han sido muy altas como siempre”.