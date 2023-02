Cristiano Ronaldo convirtió hat trick en el triunfo del Al Nassr; lleva 8 goles en 5 partidos

Esta vez, el 'Bicho' convirtió tres goles en 45 minutos para darle la victoria al Al Nassr en su visita al Damac de la Primera División Saudí.

De esta forma, Ronaldo lleva 8 goles en 5 partidos de liga disputados, además de aportar 2 asistencias.

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 25, 2023