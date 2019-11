Conoce al técnico mexicano que trabaja en Bolivia

David de la Torre vive en Bolivia, su base ha sido Santa Cruz de la Sierra, el sitio en el cual inició el levantamiento en contra de Evo Morales y que terminó con su renuncia a la presidencia.

De la Torre es mexicano, nacido en Guadalajara, su padre fue Antonio de la Torre, que jugó en varios equipos de la Primera División mexicana, primo de José Manuel “Chepo” y Néstor de la Torre, “sí, ellos son mis tíos, con una relación mínima, pero tíos”, y desde hace varios años, trabaja en el futbol boliviano, un futbol que no se ha podido escapar de los problemas políticos y sociales del país sudamericano, que parece, ahora, llegaron a su fin.

“Sí, han sido 19 días de paro cívico, no hay trabajos, no hay circulación de autos, el torneo de futbol se ha detenido seis fechas, todo eso empezó desde el supuesto fraude en las elecciones. Han existido enfrentamiento, no aquí en Santa Cruz, pero en otros estados sí, bueno, aquí se les dice departamentos. Han habido hasta muertos…, ojalá que ahora todo esto se calme”.

El director técnico mexicano tiene amplia historia en Bolivia. Desde el 2010 se ha hecho de un nombre dirigiendo primero equipos de la Segunda División, logrando varios ascensos, y también dirigiendo en primera a grandes como el Real Potosí, o no tan populares como Petroleros del Chaco, donde llevó a jugadores mexicano como Jaime Durán y Omar Flores. Hoy es director deportivo del Royal Pari, que es dirigido por el famoso técnico boliviano Francisco Maturana.

“Seis fechas hemos se ha suspendido la Liga. Esperamos que con esto que pasó, mañana los clubes se reúnan y se reanude. Tenemos el compromiso de terminar el torneo antes de Año Nuevo para entrar en todas las competiciones de la Conmebol. Eso esperamos. Nosotros hemos tenido que hacer una mini concentración alejados de la ciudad. A veces los jugadores tienen que viajar 20 o 30 kilómetros para llegar a un hotel donde hacemos dobles turnos para que no se pierda forma. Trabajamos un día sí y otro no…, el club tiene recursos, todos se nos ha cumplido, nos han pagado, pero ya queremos jugar”.

Pero ante todo “lo principal es que la gente regrese a la normalidad. Durante estos días las calles han estado desiertas. Los alcaldes permiten que de las 8 a las 10 de la mañana la gente salga a los mercados a comprar lo mínimo, pero las gasolinerías no están abiertas, los bancos tampoco… Es complicado para la gente de escasos recursos, se les complicó mucho la verdad, pero ahí las alcaldías han cumplido, han abierto comedores y albergues para ayudarlos… Nosotros estamos bien”.

Ahora que se dio la renuncia de Evo Morales, ¿qué le espera a Bolivia?

“Pues lo que suponemos es que mañana se nombrará un presidente de forma provisional y parece que será el presidente del Senado quien tomartá el cargo para el 90 días llamar a nuevas elecciones”.

De la Torre lleva más de diez años viviendo en Bolivia, “me casé con una boliviana, mi hijo nació aquí. Ya siento a este tierra como mía”.

-¿Como ves al país ahora?

“La verdad es que desde que llegué a la fecha, Bolivia ha crecido mucho. Santa Cruz de la Sierra, que es donde vivo, es una de las ciudades que más ha crecido en Latinoamérica”.

Pero, “creo que ya era hora de un cambio, todo cambio es bueno. Este gobierno ya estaba haciendo cosas indebidas, ojalá sea todo para bien”.