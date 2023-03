La novena de Países Bajos consiguió su segunda victoria en el Clásico Mundial de Beisbol al derrotar a Panamá 3-1 en el Estadio Intercontinental de Taichung.

Enfrentamiento que vivió un momento que rápidamente se hizo viral en redes sociales, todo ocurrió en la quinta entrada del juego ante el cuadrangular de Jurickson Profar.



Elemento que después de tocar la almohadilla se reunió con sus compañeros para segundos después realizar el característico festejo de Cristiano Ronaldo.

"SIIIUUU", se le escuchó decir a todos los integrantes del equipo, quienes tendrán su próximo juego ante China Taipei el sábado.

The Netherlands with an AWESOME celebration pic.twitter.com/haEuf6tExh

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) March 9, 2023