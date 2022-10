Christian Martinoli revela que en Televisa "lloraron por una publicidad en la que aparecemos"

Christian Martinoli reveló durante la transmisión del partido Puebla vs Chivas que en Televisa estuvieron incómodos por una publicidad en la que aparecen él y Jorge Campos.

Era el primer tiempo del juego de repechaje entre La Franja y el Guadalajara cuando este anuncio apareció (de una casa de apuestas) y entonces aprovechó para recordar que en la televisora de Emilio Azcárraga "lloraron" por la aparición de su imagen junto a la del apodado 'Inmortal'.



"Qué bueno que aquí sí aparecemos, porque del otro lado ya lloraron, nos tuvieron que quitar", dijo el narrador de TV Azteca. "No sabe cómo lloraron, doctor, 'que los quiten, que los quiten si no no vendemos nada'", añadió.

Y Luis García confirmó la información: "Sí, sí vi la imagen de ustedes dos que no son ustedes dos, qué raros están mis compadres, dije".

