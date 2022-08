Pese a que la directiva no se ha pronunciado públicamente al respecto, en el Guadalajara están que no los calienta ni el sol por todavía no ganar en el actual campeonato y ya sumar 10 partidos oficiales sin victoria, si se toma en cuenta la fase final del torneo anterior.



Es por eso que han sido muy claros con el estratega Ricardo Cadena: si mañana no le gana al Necaxa, su continuidad estaría en grave riesgo, ya que la presión aumentaría considerablemente y la posibilidad de meterse a la fase final cada vez sería menor. Eso sí, su sustituto podría estar en el propio club.